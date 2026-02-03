Lo stato dei lavori alla Terrazza a Mare di Lignano.

La Terrazza a Mare di Lignano si prepara a tornare protagonista con un volto completamente rinnovato, frutto di un imponente intervento di riqualificazione che procede secondo cronoprogramma. A fare il punto sullo stato dei lavori è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, al termine dell’incontro svoltosi questa mattina a Udine con il sindaco Laura Giorgi e il presidente di Lisagest Roberto Falcone. Un confronto che ha ribadito la centralità dell’opera per il futuro turistico della località e ha delineato i prossimi passaggi verso una riapertura estiva parziale e una piena valorizzazione della Terrazza nell’ottica di un’offerta attrattiva tutto l’anno.

“Il 2026 sarà un anno storico per Lignano, che abbraccerà di nuovo la Terrazza a Mare, in una veste totalmente rinnovata – ha commentato l’assessore Bini – . Per questo, ho voluto fare il punto sui lavori assieme al Comune e a Lisagest, per condividere il percorso da qui ai prossimi mesi. Il cantiere prosegue nei tempi stabiliti e le lavorazioni esterne, di consolidamento e di ampliamento della struttura saranno terminate in tempo per la stagione estiva. A giugno si prevede quindi di aprire al pubblico il camminamento e il bar nella conchiglia grande e stiamo lavorando con l’obiettivo di rendere fruibile all’utenza anche la nuova piscina. In tempo per l’estate, la Terrazza sarà interamente illuminata all’esterno, garantendo un colpo d’occhio notevole. Infine, l’arenile adiacente alla Terrazza sarà completamente liberato e affidato a Lisagest. Nel corso dell’incontro è stato condiviso di prevedere in quest’area l’installazione della Beach Arena”.

“Data l’importanza di quest’opera per la comunità di Lignano e per i turisti – spiega Bini – è fondamentale fare sistema e condividere assieme i prossimi passi per lo sviluppo non soltanto della Terrazza a Mare ma di tutta la località e in questo percorso si inserisce l’incontro odierno”.

I lavori e l’obiettivo destagionalizzazione.

Il cantiere per la riqualificazione della Terrazza a Mare è stato avviato nell’aprile del 2024 e complessivamente la Regione ha destinato all’intervento risorse pari a 18 milioni di euro. “Ci eravamo dati un obiettivo sfidante – continua l’assessore – e l’abbiamo rispettato. Ma non ci siamo limitati al rifacimento della struttura, come inizialmente prospettato: abbiamo garantito ulteriori risorse anche per la riqualificazione degli interni, con questi ultimi lavori che proseguiranno fino all’autunno. Inoltre, per favorire la fruibilità della struttura, in sinergia con il Comune, è allo studio anche il rinnovamento del piazzale d’accesso alla Terrazza per ricavare posti auto”.

“La destinazione delle aree – conclude l’assessore – è stata pensata per rendere questo luogo iconico attrattivo e frequentato 365 giorni l’anno. Per questo, accanto al beach club composto da bar e piscina, la nuova Terrazza ospiterà anche un rinnovato centro congressi, una sala polifunzionale per eventi, un ristorante e un centro benessere, che rappresenteranno un asset importante per Lignano anche in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica”.



