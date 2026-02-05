Udine, i musei diventano un’avventura: 19 eventi tra laboratori, arte e notti magiche

Il calendario di eventi per tutti ai Civici Musei di Udine.

Visite guidate, laboratori, percorsi per famiglie, corsi d’arte e notti al museo: da febbraio a maggio 2026 torna “Che fai? Appuntamenti per tutti al museo”, il programma del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine che propone nuove occasioni di incontro e scoperta rivolte ad adulti, bambini e bambine e famiglie. Un calendario pensato per vivere il museo come uno spazio condiviso, aperto e accogliente, capace di intrecciare arte, archeologia e conoscenza del territorio.

Il nuovo programma comprende 19 appuntamenti distribuiti tra le diverse sedi museali e alcuni luoghi della città, con un’offerta ricca e articolata che alterna visite guidate, laboratori creativi, percorsi urbani, corsi d’arte e speciali esperienze immersive. L’obiettivo è quello di rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile, partecipato e vivo, favorendo il dialogo tra pubblici diversi e trasformando la visita al museo in un’esperienza da ripetere nel tempo.

Cosa offre il calendario di eventi dei Civici Musei di Udine.

Il calendario attraversa linguaggi e temi differenti, dall’arte alla fotografia, dall’archeologia alle tradizioni locali, fino alle pratiche artistiche contemporanee. Le proposte comprendono sette visite guidate dedicate al pubblico adulto, che conducono alla scoperta delle collezioni museali e di luoghi insoliti di Udine, incluse due passeggiate urbane che mettono in relazione museo e città.

Accanto a queste, sono previsti cinque laboratori pensati per bambini e bambine e per le famiglie, suddivisi per fasce d’età dai 3 ai 6 e dai 6 ai 10 anni, incentrati su narrazione, manualità e sperimentazione. Il programma include inoltre tre incontri del corso d’arte per bambini e bambine e quattro attesissime Notti al museo, esperienze serali e notturne tra racconti, enigmi e avventure tra le sale.

Le sedi coinvolte.

Le attività si svolgono in quattro sedi museali – il Museo Etnografico del Friuli, il Museo Archeologico, la Galleria d’Arte Antica e il Museo Friulano di Fotografia – e sono condotte da educatori ed educatrici museali specializzati, con una particolare attenzione alla qualità dell’esperienza e all’inclusività dei linguaggi.

Il nuovo calendario si inserisce in un percorso già consolidato: nel quadrimestre precedente, infatti, le proposte del Servizio Didattico hanno registrato una partecipazione complessiva di oltre 300 persone. Un dato che conferma il crescente interesse del pubblico verso le attività educative dei Civici Musei di Udine e il loro ruolo come luoghi attivi di incontro, apprendimento e condivisione.

La partecipazione alle attività è a posti limitati e prevede la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine telefonando al numero 345 2681647 oppure scrivendo all’indirizzo didatticamusei@comune.udine.it.