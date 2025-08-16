Warfare – Tempo di guerra arriva al cinema all’aperto di Udine

Al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna Warfare – Tempo di guerra.

Domenica 17 agosto alle 21.15 in anteprima al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna Warfare – Tempo di guerra, un’immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni, scritto e diretto da Alex Garland (Civil War, Ex Machina) con Ray Mendoza (consulente militare per Civil War, Lone Survivor, Jurassic World).

Un film di azione pura, realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Non solo un film di guerra, ma un film nella guerra: immersivo, viscerale, coinvolgente, una rivisitazione intensa e innovativa del genere, che non fa sconti allo spettatore regalandogli un’esperienza cinematografica totale.

La biglietteria del cinema all’aperto, ricordiamo, apre alle 20.45. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie. Grazie alla promozione Cinema Revolution il biglietto costa solo €3,50.