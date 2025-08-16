Malore sul sentiero del Monte Lussari: soccorso un 70enne

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino.

Intorno alle 12 e 30 di oggi un escursionista settantenne originario di Trieste è stato soccorso sul sentiero che dal Monte Lussari scende verso Valbruna, L’uomo, che stava compiendo la discesa a piedi, ha che ha accusato un malore, dovuto probabilmente ad un calo glicemico.

Dopo l’allarme, la Sores ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil, in collaborazione con la Guardia di Finanza. Un primo soccorritore è riuscito a raggiungere tempestivamente l’escursionista, prestando le prime cure. Subito dopo è giunta sul posto anche una squadra a bordo di una jeep, con cui l’uomo è stato trasportato a valle fino all’ambulanza in attesa.

Dopo una visita di controllo, che ha escluso conseguenze gravi, l’anziano è stato riaccompagnato al parcheggio della telecabina del Lussari.