L’incidente sulla Pontebbana a Venzone.

Una carambola tra tre auto e un giovane di 25 anni rimasto gravemente ferito. È quanto accaduto, questo pomeriggio, intorno alle 17,30, sulla statale Pontebbana, nel comune di Venzone. Per cause in corso di accertamento, l’auto del giovane, nato in Veneto, ma residente in Friuli, ha sbandato finendo addosso alle altre due auto.

È stato il ragazzo a riportare nell’impatto le lesioni più gravi ed è stato portato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale di Udine. Praticamente illese le due donne, che erano alla guida delle auto coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Tolmezzo, con i miliari di Osoppo in supporto. Il recupero dei mezzi incidentati è stato seguito da Car Service Guerra di Gemona

