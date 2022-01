L’incidente a Venzone.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muretto a Venzone. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri ed ha coinvolto un uomo di 51 anni.

A seguito dell’impatto, l’automobilista è rimasto ferito e dopo essere stato soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona per le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza l’area del sinistro.

