A Venzone la summer school di Patto per Autonomia ed Efa.

Oltre una trentina di ragazze e ragazzi provenienti da tutta la regione hanno discusso a Venzone di autogoverno, Europa, valorizzazione delle diversità, difesa dell’ambiente e dei beni comuni, di solidarietà tra i territori e di un’economia giusta e sostenibile.

Sono stati loro i protagonisti di “Giovani, Europa, Autonomie”, la tre giorni di incontri promossi da European Free Alliance e Patto per l’Autonomia, con il sostegno del Parlamento Europeo, che si è svolta dal 27 al 29 agosto e che si è articolata in una Summer School con momenti laboratoriali rivolti a giovani e appuntamenti aperti al pubblico con nomi di spicco della giurisprudenza, dell’economia e del governo del territorio provenienti da tutta Europa.

Spazio ai giovani.

“Abbiamo voluto dare spazio ai giovani. Con molti di loro, impegnati in movimenti civici locali e nell’apertura di spazi politici sul territorio, stiamo collaborando in modo stretto in tanti luoghi della regione, anche in vista delle prossime elezioni amministrative“, ha spiegato il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, molto soddisfatto dell’esito dell’iniziativa venzonese. “Sono stati – prosegue – tre giorni entusiasmanti di studio, analisi e proposte scanditi da momenti laboratoriali di confronto e di formazione per gli iscritti alla scuola estiva e di appuntamenti pubblici molto partecipati».

Autonomisti resilienti.

A Venzone si è rafforzata la collaborazione con Efa, il raggruppamento di movimenti autonomisti di cui il Patto per l’Autonomia fa parte e che ha rappresentanza nel Parlamento Europeo insieme ai Verdi. “Vogliamo una società che sa ascoltare i cittadini e portare avanti una politica di prossimità per il benessere di tutti con uno spirito di apertura e inclusività, uno spirito cooperativo che favorisca la partecipazione”, ha detto la presidente di Efa Lorena López de Lacalle nel borgo friulano, che per la sua storia è un esempio di “resilienza”, come “resilienti siamo noi autonomisti, indipendentisti dell’Alleanza Libera Europea”.

(Visited 57 times, 57 visits today)