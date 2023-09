Un bambino di 10 anni è morto dopo un’esplosione a Vivaro.

Il piccolo Gabriele Cesaratto non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate dopo l’esplosione nella casa di Vivaro in cui era assieme al nonno; il bimbo di 10 anni è morto poco dopo il ricovero; in gravi condizioni anche il nonno.

La detonazione è avvenuta poco prima delle 19 di stasera, 22 settembre: secondo le prime ricostruzioni, a esplodere sarebbe stato un ordigno residuato bellico ritrovato casualmente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari che hanno rianimato il bambino, portato in condizioni gravissime al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. In gravi condizioni anche il nonno, portato in ambulanza nello stesso ospedale, privo di sensi.