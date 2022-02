La presenza dei lupi sulle montagne del Friuli.

“Ho formalizzato la richiesta di audizione nella Commissione consiliare competente dell’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Zannier, dei presidenti delle Comunità di montagna della Carnia e della Valcanale, delle associazioni degli allevatori, per conoscere e valutare le azioni da intraprendere per favorire la convivenza tra animali predatori e allevatori di armenti”. Lo rende noto il consigliere regionale Luca Boschetti (Lega), che spiega: “Ho ritenuto fondamentale prendere tale iniziativa, viste anche le sollecitazioni più volte esternate dall’associazione Allevatori di montagna”. Il riferimento è alla sempre più costante presenza dei lupi sulle montagne del Friuli.

“Anche vista l’imminente riapertura degli alpeggi alpini – continua Boschetti -, diventa ancor più importante fare il possibile per favorire la convivenza tra predatori e allevatori. Le nostre attività devono poter operare in tranquillità, in coesistenza con i tanti animali selvatici che vivono sul territorio montano. L’auspicio è che l’audizione in Commissione possa essere convocata quanto prima e possa essere propedeutica a sentire tutte le parti in causa, così da favorire la migliore soluzione possibile”.

(Visited 1 times, 1 visits today)