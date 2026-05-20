Opportunità di lavoro in Carnia: 71 posti in 16 aziende. I profili ricercati

Un incontro tra domanda e offerta di lavoro per rafforzare il tessuto produttivo della montagna friulana. È questo l’obiettivo del Recruiting day in programma a Tolmezzo, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Carnia Industrial Park e Umana Spa. L’iniziativa mette in rete 16 aziende del territorio e apre la selezione per 71 posti di lavoro.

Un evento per mettere in connessione imprese e candidati

Il progetto si inserisce nelle politiche regionali per il lavoro e la crescita occupazionale. Le imprese partecipanti operano in diversi settori, dall’industria al terziario, e ricercano profili professionali eterogenei, sia tecnici sia impiegatizi.

Le candidature dovranno essere inviate entro lunedì 8 giugno 2026 attraverso il link:

https://bit.ly/RAFVG2026_RDTolmezzo. Dopo una fase di preselezione, i candidati selezionati saranno convocati per un colloquio tra il 10 e il 16 giugno, con orari comunicati via email. Il Recruiting day si svolgerà mercoledì 17 giugno 2026 al Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo.

Le aziende partecipanti e i profili richiesti

Al Recruiting day di Tolmezzo parteciperanno Advan srl di Amaro, Albapont Edile di Cervignano del Friuli, Arriva Udine Spa, Autotrasporti D’Agaro & C di Amaro, CarniaFlex di Paluzza, Fantoni Group-Lacon Spa di Villa Santina, Gortani di Amaro, Ieciam 1998 New Generation di Del Negro Oreste di Villa Santina, Marelli Automotive Lighting Italy di Tolmezzo, Metal-Tech di Spilimbergo, Modine Manufacturing Company di Pocenia, Molaro Aldo Serramenti di Tarcento, Primacassa Credito Cooperativo Fvg di Martignacco, Prodigys Technology di Legnano, Prosciuttificio Wolf Sauris di Sauris e Rdm Ovaro Spa di Ovaro.

I profili ricercati spaziano in diversi ambiti produttivi, tecnici e amministrativi, con opportunità rivolte a candidati con differenti livelli di specializzazione.

Rosolen: “Il lavoro pubblico è una responsabilità sociale”

A presentare l’iniziativa è stata l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che ha sottolineato il ruolo strategico del sistema pubblico per l’occupazione e lo sviluppo dei territori. “Il servizio pubblico del lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese e dei territori“.

“È una responsabilità sociale che la Regione ha scelto di assumersi con convinzione, rafforzando i Centri per l’impiego e costruendo una collaborazione efficace anche con le agenzie private del lavoro, affinché il sistema nel suo complesso sia in grado di accompagnare la crescita economica e occupazionale del Friuli Venezia Giulia”.

Tolmezzo e la Carnia come modello di rete territoriale

Nel suo intervento, Rosolen ha evidenziato come nell’area della Carnia si sia sviluppato negli anni un sistema integrato tra formazione, scuola e imprese. “Non è un caso se l’Its continua ad avere sede ad Amaro, se qui si sviluppano percorsi di innovazione e ricerca e se il Campus individuato come riferimento nazionale contribuisce a rafforzare una filiera tecnologica e professionale di alto livello. Tutto questo ha consentito alla Carnia di ritagliarsi spazi di sviluppo e specializzazione, diventando un territorio capace di attrarre investimenti, creare occupazione e valorizzare competenze”.

L’assessore ha poi rimarcato il valore della collaborazione tra aziende, istituzioni e sistema formativo, alla base del Recruiting day. “Oggi abbiamo sedici realtà industriali e del terziario, piccole e grandi aziende, che collaborano per individuare le professionalità di cui necessitano. Questo dimostra che le politiche messe in campo dalla Regione negli ultimi anni, insieme al lavoro quotidiano dei servizi pubblici, rappresentano una risposta concreta non solo alle esigenze del mercato del lavoro e delle imprese, ma anche alla tenuta sociale e allo sviluppo delle comunità locali”.