Venti borse di studio ai giovani per immaginare il futuro della montagna friulana

I giovani disegnano il futuro della montagna in Friuli.

Diventare protagonisti, assieme ad altri giovani di tutta Italia, nella progettazione di azioni a favore delle comunità e dei territori della montagna in Friuli. Questa è l’opportunità riservata ai giovani (dai 18 ai 35 anni) che si iscriveranno entro il 18 giugno al Training Residenziale estivo di Innovalp organizzato da Cramars società cooperativa sociale anche attraverso il sostegno di una rete di partner locali e nazionali.

Il training si terrà in Carnia, ad Arta Terme, dal 16 al 21 luglio prossimi e sarà completamente gratuito per i 20 giovani che vi prenderanno parte, grazie ad altrettante borse di studio. La domanda di ammissione deve essere effettuata entro il giorno 18 giugno 2023 esclusivamente online, tramite l’apposito modulo che è reperibile all’indirizzo: https://linktr.ee/traininginnovalp.

I tre temi sui quali lavoreranno i partecipanti sono: digitale e comunità intelligenti; cultura e servizi; ambiente e sostenibilità che saranno affrontate attraverso pratiche di innovazione sociale e co-design destinate a promuovere il benessere delle persone che vivono e lavorano in montagna. Il programma formativo consentirà ad ogni partecipante di indagare tecniche e modalità dell’innovazione sociale e dell’animazione territoriale per le aree montane, con spirito critico e attraverso il ‘cooperative learning’. Gli allievi elaboreranno tre Project Work che verranno concretamente applicati in tre specifici contesti delle Alpi e degli Appennini.

Il Training residenziale estivo è parte fondamentale di Innovalp, divenuto negli anni un punto di riferimento di co-design a sostegno delle Terre Alte e di Mezzo, che ha visto lo scorso 5 maggio a Tolmezzo alternarsi decine di apporti di persone qualificate e cittadini in laboratori svolti sotto il cappello tematico di “TrasformAZIONI – Affrontare la complessità al fine di creare valore per le comunità che vivono in montagna”.Il concentrato del lavoro di quei laboratori sarà messo sul tavolo del training residenziale estivo.