Una pista ciclabile che produce energia solare: ad Aquileia la prima del Friuli

Finanziato lo studio di fattibilità per una pista ciclabile solare ad Aquileia.

Ad Aquileia potrebbe nascere la prima pista ciclabile solare del Friuli Venezia Giulia. L’idea progettuale ora può infatti contare su un primo finanziamento: 50mila euro stanziati dalla Regione per la realizzazione di uno studio di fattibilità, grazie a un emendamento approvato in aula durante l’assestamento di bilancio estivo.

A renderlo noto è la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), che ha firmato e promosso l’emendamento accolto dall’Assemblea legislativa. L’obiettivo è avviare un progetto pilota per realizzare in comune di Aquileia una pista ciclabile dotata di pannelli fotovoltaici integrati nella pavimentazione, in grado di produrre energia solare mentre viene percorsa da biciclette.

“Abbiamo puntato su un’idea di mobilità sostenibile innovativa – afferma Capozzi – consapevoli che la crisi climatica impone un cambio di rotta. Aquileia è un simbolo del nostro territorio e può diventare anche un simbolo della transizione energetica intelligente, senza impatti devastanti sul paesaggio”. Il riferimento è anche alla recente vicenda del mega parco fotovoltaico proposto ad Aquileia, che aveva sollevato forti perplessità nella comunità locale. “Con questo progetto – prosegue Capozzi – vogliamo dimostrare che sostenibilità ed equilibrio con il territorio sono compatibili“.

Il progetto immaginato dal M5S prevede una pista ciclabile rivestita con pannelli solari capaci di generare elettricità, unendo produzione di energia rinnovabile e mobilità dolce. “A questo punto, il nostro profondo auspicio – conclude Capozzi – è quello che, facendo seguito a questo studio di fattibilità, sia presto possibile vedere la concreta realizzazione della prima (ma, auspicabilmente, non certo l’ultima…) pista solare del Friuli Venezia Giulia”.