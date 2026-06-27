Aquileia si prepara ad accogliere il Fireball Tourney Aquileia 2026, la manifestazione che sabato 27 e domenica 28 giugno porterà in città due giornate dedicate allo sport, alla cultura e alla creatività. L’evento, organizzato da Gym-Project in collaborazione con il Comune di Aquileia, con il supporto della Fondazione Aquileia e della Regione Friuli Venezia Giulia, animerà alcuni spazi pubblici della città patrimonio UNESCO con tornei, workshop, attività per famiglie e iniziative solidali.

Al centro del programma ci sarà il torneo di pallacanestro 3 contro 3, affiancato dalle sfide individuali 1 contro 1 e dalla gara di tiro da tre punti. Le competizioni seguiranno una formula con fasi a gironi e tabellone finale, con categorie pensate per squadre senior, juniores e miste.

Basket, workshop e attività per i più giovani

Il Fireball Tourney non sarà soltanto un appuntamento agonistico. Durante le due giornate sono previsti anche workshop tecnici con giocatori e allenatori delle leghe professionistiche italiane, che proporranno momenti pratici e incontri dedicati alla tecnica, alla tattica del 3×3, alla preparazione atletica e alla prevenzione degli infortuni.

Spazio anche ai più giovani, con clinic e mini-tornei pensati per avvicinare bambini e ragazzi allo sport, con particolare attenzione al fair play e all’educazione sportiva.

Sport, creatività e benessere per la comunità

Accanto alle gare di basket, la manifestazione proporrà una serie di iniziative rivolte alla comunità. Tra queste ci sarà una marcia podistica a passo libero, aperta a persone di tutte le età e pensata per scoprire Aquileia camminando insieme.

Il programma comprenderà anche contest creativi di street art, design e video, con esposizioni e premiazioni, oltre a un’area benessere con laboratori dedicati alla salute, alla prevenzione e alle attività motorie per adulti e anziani. Non mancheranno momenti musicali ed esibizioni locali, che accompagneranno lo svolgimento dell’evento.

“A Canestro per la Ricerca”, lo sport diventa solidarietà

L’edizione 2026 avrà anche un importante valore sociale grazie alla collaborazione con la Fondazione Burlo Garofolo attraverso il progetto “A Canestro per la Ricerca”. Parte delle donazioni raccolte e alcune iniziative collegate ai punti segnati serviranno a sostenere la ricerca e la cura pediatrica.

L’obiettivo è trasformare lo sport in uno strumento concreto di solidarietà, coinvolgendo atleti, famiglie, associazioni e cittadini in un progetto capace di unire competizione, partecipazione e responsabilità verso la comunità.

Aquileia tra sport e patrimonio culturale

Il Fireball Tourney intende anche valorizzare il patrimonio storico e culturale di Aquileia, portando il linguaggio contemporaneo dello sport e della creatività all’interno di una cornice unica. La città diventerà così un laboratorio interculturale e intergenerazionale, dove attività sportive, iniziative artistiche e momenti di aggregazione dialogheranno con le radici storiche del territorio.

Le aree dell’evento saranno aperte indicativamente dalle 9 alle 22, con fasi finali e premiazioni previste nella serata di domenica 28 giugno. Le attività si svolgeranno in arene e spazi sportivi allestiti in diversi punti della città, con aree espositive, punti ristoro, servizio sanitario, zone ombreggiate e supporto per partecipanti con esigenze speciali.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale dell’organizzazione e in loco fino a esaurimento posti. Quote, regolamento e informazioni pratiche sono disponibili nel modulo di iscrizione.