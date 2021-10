I posti auto ad Artegna incrementati di 20 unità.

Nuovi lavori pubblici in programma ad Artegna. L’amministrazione comunale, infatti, ha recentemente approvato un progetto che prevede interventi di riqualificazione ed ampliamento del parcheggio di via Montenars, che dai circa 30 posti auto attuali arriverà ad ospitarne 50.

“Questo lavoro contribuirà in maniera significativa al miglioramento della viabilità del paese – afferma il sindaco Alessandro Marangoni -. Il parcheggio di via Montenars è situato in un punto cruciale, a pochissima distanza dalla piazza principale di Artegna, ed è necessario sfruttarne al meglio gli spazi”.

Per la realizzazione di questo progetto sarà impiegata una somma di 110.000 euro, di cui 100.000 derivanti da contributi regionali e la restante parte da fondi comunali.

