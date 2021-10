L’incidente in via Gemona ad Artegna.

Un 52enne di Tavagnacco è stato investito in bicicletta da un’auto, questa mattina, intorno alle 10, in via Gemona ad Artegna. Sulla dinamica stanno facendo chiarezza i carabinieri della Radiomobile di Tolmezzo.

Quello che si sa al momento è che l’uomo stava percorrendo la strada di Artegna, quando è stato centrato dall’auto guidata da un 75enne di Gemona. Soccorso dal 118, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

