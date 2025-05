L’anniversario del 31st Fighter Wing presso la base di Aviano.

Una giornata ricca di emozioni, memoria storica e spettacolari dimostrazioni aeree ha segnato il 31° anniversario del 31st Fighter Wing presso la base di Aviano. Dal 19 al 22 maggio, la comunità militare statunitense, in stretta collaborazione con i partner italiani e NATO, ha celebrato un traguardo che simboleggia non solo la longevità del reparto, ma anche il suo costante impegno nella difesa collettiva e nella prontezza operativa.

Dal suo trasferimento ad Aviano nel 1994, il reparto rappresenta un pilastro fondamentale della potenza aerea statunitense e alleata nel sud Europa. Il motto del reparto, “Return With Honor”, incarna lo spirito e i valori degli aviatori che vi hanno servito e continua a ispirare le nuove generazioni. In questi anni, il 31st FW ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso “U.S. Air Force Outstanding Unit Award” per le sue eccellenze operative.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori.

Le celebrazioni sono culminate ieri con uno dei momenti più emozionanti: il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, che nella tarda mattinata di giovedì 22 maggio ha dipinto il cielo di Aviano con i colori del tricolore italiano, emozionando gli spettatori durante la cerimonia a porte chiuse.

Accanto a loro, anche il team dimostrativo Pacific Air Forces F-16 e il velivolo HH-60W Jolly Green II dell’USAF hanno impressionato con manovre dimostrative di Combat Search and Rescue e Close Air Support, mettendo in luce il coordinamento tra forze aeree e terrestri.

Le celebrazioni.

Le celebrazioni si sono aperte con un panel di leadership che ha visto la partecipazione di ex comandanti del 31st FW, tra cui il tenente generale in pensione Lance Landrum, il maggiore generale Barre Seguin e il brigadiere generale Jason Bailey, insieme all’attuale comandante, il brigadiere generale Tad Clark. Un’occasione per riflettere sulla storia, ricordare momenti significativi e guardare al futuro.

“Negli ultimi 31 anni ci siamo sempre preparati per operazioni di combattimento e missioni a ritmo sostenuto”, ha affermato Landrum. “Quel ritmo non è cambiato, ma la nostra eccellenza operativa continua a brillare”.

La settimana si è conclusa con una grande festa che ha unito militari, famiglie e comunità locali, in un clima di amicizia e condivisione. Tra musica dal vivo e piatti tipici, la base di Aviano ha ribadito la forza del legame tra Stati Uniti e Italia.

“Questa settimana è stata un tributo a 31 anni di potenza aerea ad Aviano -, ha dichiarato il generale Clark – . Il nostro obiettivo era onorare il passato, ma soprattutto guardare avanti, pronti a nuove sfide”. Le parole del generale Seguin hanno sottolineato un messaggio chiave: «Gli aerei e le tecnologie sono strumenti, ma sono le persone a farli funzionare. La vera forza del 31st FW è la fiducia, la leadership e il lavoro di squadra degli aviatori».