A Blessano torna la storica Mostra Mercato Ornitologica: il programma

Domenica 16 marzo, Blessano di Basiliano ospiterà la 46ª edizione della tradizionale Mostra Ornitologica, una manifestazione che da anni incanta appassionati e visitatori con una straordinaria varietà di specie aviarie e attività per tutti i gusti. A partire dalle 6 del mattino, la fiera, organizzata dalla ProBlessano con il Comune di Basiliano, l’Unione Nazionale Pro Loco e l’Associazione Ornitologica Friulana, darà il via a una giornata ricca di eventi e attrazioni.

Le iscrizioni apriranno già dalle 5.00 e si chiuderanno alle 8.00, mentre la giuria inizierà il suo lavoro di valutazione alle 7.00, con una seconda visita programmata per le 9.30. Le premiazioni si terranno alle 11.30, “incoronando” i migliori esemplari di uccelli, tra cui canarini, pappagalli e esemplari esotici, che affolleranno gli spazi della mostra con il loro canto.

Non mancheranno anche gli animali da cortile, con i pony a disposizione per i più piccoli e la tradizionale mostra cinofila, che aprirà sul campo sportivo alle 8.30. Quest’anno, la 26ª edizione della mostra cinofila accoglierà tutte le razze, dai cani da utilità a quelli da compagnia.

Lungo le vie del paese, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle bancarelle, che offriranno prodotti dell’orto, articoli vari, artigianato locale e prodotti agricoli freschi “a km 0”. E per chi desidera una pausa gastronomica, gli stand enogastronomici della Pro Loco Blessano proporranno specialità tipiche e regionali, come la pezzata rossa, il prosciutto di San Daniele, gli arrosticini e le trippe. In aggiunta a tutto ciò, non mancherà la musica: in collaborazione con Blessound, alle 12 si esibirà il trio Bonano, Fontana, Poletto, mentre dalle 18 sarà la volta dei Delyrium Bay.