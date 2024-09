A Budoia conto alla rovescia per la Festa dei funghi e dell’ambiente

Manifestazione al via da venerdì 13 settembre, per due fine settimana

Venerdì 13 settembre si alza il sipario sulla 55esima edizione della Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia, tradizionale manifestazione che richiama appassionati e curiosi da tutto il Nordest, organizzata da Pro loco e Comune di Budoia.

Il programma degli eventi – che si svilupperà su due weekend, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre – è come sempre incentrato sui funghi e sull’ambiente naturale nel quale nascono, con tutte le declinazioni possibili: dall’enogastronomia tipica ai prodotti naturali e biologici, passando per le degustazioni accompagnate dai grandi vini rossi e bianchi delle nostre terre.

In questa cornice si inseriscono gli eventi clou della Festa: il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche e i grandi classici, come l’esposizione dei funghi (una tra le più importanti rassegne del settore in Italia), laboratori artistici e percorsi didattici per bambini.

Nel programma anche un convegno sui cambiamenti climatici

Il programma completo è disponibile sul sito www.prolocobudoia.com e sul portale del Comune di Budoia (www.comune.budoia.pn.it). Venerdì 13, alle 19.30, apertura ristorante ed enoteca i Funghi Magici (piazza Umberto I – Area festeggiamenti, al coperto): degustazione di funghi e piatti tipici accompagnati da ottimi vini; apertura della Pesca di beneficenza, operativa per tutto il fine settimana.

Sabato 14, alle 17, apertura del Museo del Fungo (ex Latteria, chiude ore 20) e, nella Sala Convegni della Ex Latteria di via Bianco 4, convegno Clima e futuro: tra innovazione ed epilogo, analisi sul significato di clima, tempo meteorologico e cambiamento climatico, approfondendo gli impatti sulle risorse idriche. Interverranno come relatori Nicola Carlon, modellista e meteorologo a Radarmeteo, e Federico Cazorzi, docente di idrologia all’Università di Udine.

Domenica 15, alle 9, l’apertura della 55esima Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21) e, alle 10, taglio del nastro per la 25esima Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia.

In collaborazione con alcuni ristoranti locali, durante lo svolgimento della manifestazione e nei mesi di settembre ed ottobre viene presentata la rassegna “Sapori di Bosco” con menù a base di funghi (prezzo fisso).