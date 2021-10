L’accoglienza trionfale del campione Jonathan Milan.

Tutta Buja per celebrare Jonathan Milan, oro olimpico, europeo e mondiale dell’inseguimento a squadre, che ieri è tornato in Friuli. Festeggiamenti che hanno riunito tutti gli abitanti del paese fuori dallo storico bar da Ugo, il posto dove i fan di Milan si riunivano per fare il tifo al grande ciclista.

Ad essere presenti anche Stefano Bergagna, sindaco di Buja, e Stefano Mazzolini, vicepresidente del consiglio regionale. L’euforia dei cittadini era palpabile per le strade di Buja tra musica, gioia e allegria. Milan ha raggiunto i festeggiamenti con la sua Vespa del 1963, scortato dal Vespa Club di Gemona. L’emozione era alle stelle anche per Jonathan che sorridente ha abbracciato tutti i presenti, ringraziandoli per il supporto durante le gare.

Il dono di Milan.

Il grande cuore di Milan però si è spinto oltre. Ha voluto omaggiare il Comune e la comunità di Buja donando la maglia della Nazionale, simile a quella che ha indossato alle Olimpiadi in Giappone. La maglia, autografata dalla stella del ciclismo, riporta anche una sua dedica. Presente il tricolore della nazionale come a ricordare che Jonathan, oltre ad essere un orgoglio per Buja e per il Friuli Venezia Giulia, è un grande campione per tutta Italia.

