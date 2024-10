Perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione e la siepe: ferita una donna

L’incidente a Buia.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, a Buia, nei pressi dell’incrocio tra via Vidiset e l’Osovana: per motivi ancora da chiarire, un’automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è finita prima contro la recinzione di un locale, poi nella siepe perimetrale di una palazzina. Per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. La donna è stata elitrasportata in ospedale.