Cedimento stradale sul viadotto, chiuso un tratto di Pontebbana

Deviazione sulla Pontebbana in comune di Pontebba.

Fvg Strade informa che a causa di un cedimento stradale verificatosi lungo il viadotto della SS 13 “Pontebbana” dal km 196+480 al km 198+600, in Comune di Pontebba, al fine di garantire la sicurezza alla viabilità stradale, è stata emessa apposita ordinanza per sospendere totalmente la circolazione stradale del transito veicolare e pedonale dal Km 196+480 al km 198+980, con deviazione del traffico in loco attraverso la SP 110 e la viabilità comunale del Comune di Pontebba dalle ore 19 di oggi, lunedì 07/10/2024.

Per motivi logistici, organizzativi ed a seguito dell’allerta meteo prevista, si è preferito optare nell’immediato per la chiusura totale piuttosto che per il senso unico alternato. A seguito delle risultanze del sopralluogo tecnico in corso oggi pomeriggio, nella giornata di domani verranno prese ulteriori decisioni in merito all’istituzione di eventuali sensi unici alternati e/o all’eventuale limitazione dei carichi pesanti con richiesta di possibile deviazione attraverso la rete autostradale. Si precisa che sono state sospese tutte le autorizzazioni al transito rilasciate per i Trasporti Eccezionali e per i mezzi d’opera.