Fumo dal vano motore, trattore va a fuoco lungo una strada a Buja

Trattore va a fuoco in strada a Buia.

Alle ore 16.20 circa di ieri, 7 ottobre 2024, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona è intervenuta a Buia per l’incendio di un trattore. Mentre circolava sulla pubblica via l’autista del mezzo agricolo ha visto del fumo uscire dal vano motore, ha arrestato il mezzo ed è sceso dalla cabina di guida allertando i soccorsi.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad estinguere le fiamme prima che coinvolgessero tutto il trattore. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e neanche altri mezzi.