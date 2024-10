Cede il tetto, lui fa un volo di quattro metri: ferito il titolare di un’azienda agricola

Stava facendo manutenzione sul tetto della sua azienda a Mortegliano.

Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, all’azienda agricola Masutti di Lavariano di Mortegliano: il titolare stava effettuando operazioni di manutenzione sul tetto di uno dei fabbricati quando la struttura ha improvvisamente ceduto, provocando la sua caduta all’interno dell’edificio da un’altezza di circa quattro metri.

Nonostante l’impatto, il titolare è rimasto cosciente ed è stato soccorso tempestivamente. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Udine. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere critiche e non è in pericolo di vita. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri di Mortegliano e il personale del Dipartimento di prevenzione infortuni per tutti gli accertamenti.