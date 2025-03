Le mamme di Buttrio riportano in vita il Carnevale: un successo che unisce la comunità

Il carnevale a Buttrio con la sfilata dei carri.

Si è appena conclusa l’edizione 2025 e le “Mamme di Buttrio” (MDB) sono già al lavoro per il Carnevale 2026. Il gruppo, in collaborazione con la Proloco Buri e con il patrocinio del Comune di Buttrio, ha ridato vita a una manifestazione attesa da tutta la comunità, con il ritorno – dopo decenni di assenza – della sfilata dei carri allegorici.

Tutto merito di cinque mamme che nel 2020 si unirono per regalare alle famiglie gioiosi momenti di convivialità, come il Carnevale, che ha visto quest’anno una massiccia partecipazione della popolazione. A supportare l’iniziativa anche attività locali e di paesi limitrofi, che hanno contribuito a rendere il Carnevale delle “Mamme di Buttrio” un evento di grande richiamo.

Negli anni il gruppo ha accolto nuove mamme che dedicano il loro tempo libero per dare un contributo creativo, coinvolgendo nuove famiglie insediate a Buttrio. Ha valorizzato aziende del territorio e collaborato con diverse associazioni locali, come la “Sagre dai ucei e de Viscje” di Camino, che fin dalla prima edizione ha fornito un sostegno essenziale per la riuscita della manifestazione, arricchita sempre da nuovi intrattenimenti: quest’anno, ad esempio, si sono aggiunti i giochi di un tempo di Frankie, un ritorno alle tradizioni che ha attratto grandi e piccini. Considerato il grande successo, il Carnevale del gruppo MDB diverrà un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative del Comune.