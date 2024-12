Un nuovo mezzo per la Protezione Civile di Buttrio

Il nuovo autocarro della Protezione Civile di Buttrio.

La Protezione Civile del Comune di Buttrio si è dotata di un nuovo mezzo per garantire alla comunità interventi ancora più rapidi ed efficaci sul territorio. Si tratta di un autocarro con doppia cabina del costo di 76.382 euro (coperto per 45.000 da un contributo regionale, il resto da fondi propri del Comune) dotato di tecnologia avanzata: fari LED orientabili, sirena bitonale, verricello posteriore, scaffalature organizzate per l’attrezzatura e molto altro.

“Uno strumento indispensabile progettato per ogni emergenza che andrà a potenziare la capacità operativa della squadra, sempre pronta a intervenire con tutte le attrezzature necessarie – spiega il sindaco Eliano Bassi -. La Protezione Civile di Buttrio è un punto di riferimento per il nostro Comune, sempre presente alle attività e agli eventi sul nostro territorio. Questo investimento rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire maggiore protezione a tutti i cittadini”.

“Verrà allestito come primo intervento, già attrezzato con motoseghe, decespugliatore, generatore, pompe e tutto ciò che serve per le emergenze – commenta il capogruppo della PC di Buttrio, Renato Francovigh -, pronto per quando verremo chiamati”.