Garanzia Turismo Fvg: presentato il nuovo strumento di Confidimprese.

Confidimprese FVG ha presentato oggi un nuovo strumento di garanzia dedicato alle imprese del settore turistico e della ristorazione. L’iniziativa, presentata dal Presidente di Confidimprese FVG Roberto Vicentini alla presenza dall’Assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, presso la sede della Regione in via Sabbadini a Udine, mira a sostenere lo sviluppo e la crescita di un comparto strategico per l’economia regionale.

Un’opportunità unica per le imprese del settore.

Grazie a questo nuovo prodotto le imprese del settore alberghiero e della ristorazione potranno avere un canale privilegiato di accesso al credito grazie alla garanzia dell’80% di Confidimprese FVG, con uno specifico sconto commissionale. Confidimprese FVG e la possibilità di ridurre il costo degli interessi del finanziamento grazie al possibile abbinamento con le agevolazioni della Sabatini FVG.

Le caratteristiche principali:

Beneficiari: PMI con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia

PMI con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia Finalità: liquidità e investimenti aziendali.

liquidità e investimenti aziendali. Tipologie di finanziamento: tutte le forme tecniche, sia a breve che a medio termine

tutte le forme tecniche, sia a breve che a medio termine Agevolazioni: sconto del 100% del costo del credito e sconto del 40% delle spese di istruttoria della garanzia Confidimprese FVG.

sconto del 100% del costo del credito e sconto del 40% delle spese di istruttoria della garanzia Confidimprese FVG. Condizioni particolari: iter istruttorio prioritario e sconto del 50% sulla quota di adesione per i nuovi soci.

Un sostegno concreto allo sviluppo del territorio.

L’Assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha accolto con soddisfazione questo nuovo strumento finanziario che sostiene la competitività e lo sviluppo del settore turistico, sottolineando come le caratteristiche distintive della regione Friuli Venezia Giulia, unitamente al ricco patrimonio culturale e naturale, rappresentano un’occasione di sviluppo per l’industria turistica e dell’intero tessuto socio-economico della nostra regione.

Con questo nuovo prodotto, ha dichiarato Roberto Vicentini, Presidente di Confidimprese FVG, “vogliamo dare un contributo allo sviluppo e alle esigenze di un settore fondamentale per l’economia regionale. Grazie a questa iniziativa, le imprese potranno realizzare nuovi investimenti, migliorare la propria offerta e consolidare la propria posizione sul mercato. Un plafond di 10 milioni di euro che rappresenta un aiuto concreto all’economia reale”.

Il Direttore Generale di Confidimprese FVG, Federico Paron, ha spiegato come questa iniziativa si integri con gli obiettivi di politica economica regionale ed ampli ulteriormente l’offerta, che abbraccia ormai tutte le esigenze di credito e di supporto delle imprese. Confidimprese FVG conferma il forte radicamento nel territorio del Friuli Venezia Giulia e la reale integrazione con le Istituzioni, proponendosi come hub finanziario per le imprese di tutti i settori economici.