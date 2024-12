Gli incentivi per le assunzioni o le stabilizzazioni in Friuli Venezia Giulia

C’è tempo fino 31 agosto 2025 per richiedere i nuovi incentivi all’occupazione in Friuli Venezia Giulia. Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale che stabilizzano lavoratori precari o assumono donne e giovani disoccupati da quattro mesi consecutivi nonché soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

Lo annuncia l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento di modifica al regolamento che definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore di imprese, cooperative, liberi professionisti, associazioni e fondazioni per l’assunzione e stabilizzazione di personale.

“Abbiamo innanzitutto aumentato lo stanziamento rispetto agli anni passati la cui copertura è garantita dall’integrazione di fondi regionali e comunitari. Dieci milioni di euro – aggiunge Rosolen – consentiranno di soddisfare un numero maggiore di domande, evitando di chiudere anticipatamente il termine di presentazione delle richieste”.

“Con le modifiche apportate – spiega l’assessore – intendiamo soddisfare inoltre la necessità di ridurre la durata del vincolo di stabilità assunzionale – fatta eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato – portandolo da 36 a 24 mesi al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative e l’esecuzione dei controlli di primo livello”.

“Accorciati infine i tempi di istruttoria e di pagamento del contributo. Espletate le pratiche delle precedenti annualità – sottolinea l’esponente della Giunta – l’Amministrazione regionale sarà più veloce nell’approvare le istanze e nell’erogare i contributi del 2025“.

“Rispetto al 2024 – conclude Rosolen -, resta invece confermata l’attenzione verso le assunzioni di giovani under 35 e donne in entrambi i casi disoccupati da almeno 4 mesi, anche con contratti a tempo determinato che devono avere la durata minima di 12 mesi”.

Contributi sulle assunzioni e stabilizzazioni: a chi è rivolto e come presentare la domanda.

Sono incentivabili in generale le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, la trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

L’importo dell’incentivo è pari a 5mila euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e per ciascuna trasformazione e stabilizzazione di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

Il contributo viene incrementato di ulteriori 2mila euro nel caso di assunzione di soggetti a rischio disoccupazione o di mamme con almeno un figlio di età fino a cinque anni. In quest’ultimo caso, l’importo è aumentato di altri 2mila euro se il datore di lavoro dispone di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.

Nel caso di trasformazione o stabilizzazione di soggetti in condizione occupazionale precaria e già tirocinanti presso l’azienda richiedente, il contributo viene incrementato di 2mila euro. Viene inoltre riconosciuto un incremento di 2.500 euro nel caso in cui l’assunzione o la stabilizzazione riguardi soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età. L’entità del contributo aumenta anche nel caso di assunzioni plurime: del 10% se riguardano dai 10 ai 14 lavoratori, fino al 30% se il numero delle assunzioni è superiore a cinquanta.

È possibile presentare domanda esclusivamente in via telematica, dalle 10 del 2 gennaio 2025 alle 12 del 31 agosto 2025.