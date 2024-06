Dal 7 al 9 giugno nella splendida Villa di Toppo-Florio, il meglio dei vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia, ma anche proposte gastronomiche e un ricco programma di eventi collaterali

Al via la 91esima edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà storiche dell’intera Italia. Dal 7 al 9 giugno nella splendida Villa di Toppo-Florio con il suo Parco archeo-botanico, la manifestazione proporrà il meglio dei vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia (105 etichette) insieme a deliziose proposte gastronomiche e a un programma di eventi collaterali per tutte le età.

L’inaugurazione tra brindisi, mostre e una tavola rotonda.

Il via ufficiale con l’inaugurazione venerdì 7 giugno alle 18.30 nella sala Pasolini in Villa di Toppo-Florio. Si inizierà con la tavola rotonda condotta da Stefano Cosma “Alcool o non alcool, questo è il dilemma. Nuove eno-amletiche questioni”. Tra i partecipanti al dibattito Matteo Carzedda, economista agrario dell’Università di Trieste, il giornalista Walter Filiputti e il promoter del vino friulano, lo statunitense Wayne Young. Seguiranno i saluti delle autorità, la presentazione della mostra fotografica “Sguardi diVini dal 900 ad oggi” di dotART e si concluderà con il brindisi inaugurale in sala Isi Benini.

La prima giornata della Fiera si chiude con i Papu.

Questi gli altri appuntamenti della prima giornata del 7 giugno. Alle 18 aprirà Banco d’assaggio dei vini autoctoni regionali di Vinibuoni d’Italia (primo piano di Villa di Toppo-Florio) e il Tendone del Gusto con bancarelle di prodotti agroalimentari regionali di eccellenza (Area antistante la Villa). Sarà aperta ‘Le meraviglie del nostro paese: tradizioni, colline, vigne’, mostra grafica-pittorica degli studenti della Scuola Primaria D. Alighieri e della Scuola Secondaria di I Grado I. Nievo di Buttrio. Nell’area antistante la Villa esibizione musicale del Never Say Duo.

Alle 19 al via le proposte culinarie. Davanti alla villa, contest di cucina Un primo a sorpresa – Chef in sfida mentre nel parco apre l’area ristorazione con cucina tipica curata da chef Cortiula e i vini dei vignaioli di Buttrio. Alle 19.45 altra esibizione del Never Say Duo. Alle 20 visita guidata con Veronica Tomasettig al nuovo Museo della Civiltà del Vino del FVG e, infine, alle 21 si riderà con I Papu nel parco: in scena il loro spettacolo comico “A che punto è la rotta?”. Ingresso libero.