Il futuro dell’ex aeroporto di Campoformido.

Venerdì 25 ottobre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Venier di Pasian di Prato, verrà presentato al pubblico il masterplan per la rigenerazione dell’ex aeroporto di Udine-Campoformido, un progetto che punta a trasformare questo storico sito in un centro d’innovazione sostenibile.

L’annuncio arriva dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto: “Si tratta di un percorso straordinario di rigenerazione urbana per un luogo ricco di storia e potenzialità. Su quello che fu il luogo di nascita delle Frecce Tricolori sorgerà il nuovo ‘Udine Innovation Hub’, un esempio virtuoso di sviluppo che coniuga natura, energia e innovazione, in linea con la nostra visione di sostenibilità e valorizzazione del territorio. Siamo orgogliosi di contribuire a una trasformazione che porterà nuova vitalità e opportunità per tutta l’area udinese.”

L’ex aerocampo, di proprietà della Regione, è stato al centro di un processo partecipativo che ha coinvolto la comunità locale e vari attori del territorio, con l’obiettivo di rivitalizzare questo simbolico spazio attraverso la sua valorizzazione storica e ambientale. Il piano prevede la creazione di un hub tecnologico dedicato alla ricerca e all’innovazione, integrato nel contesto locale e connesso ai comuni limitrofi.

Il progetto non si limiterà a un centro di innovazione tecnologica: il sito ospiterà anche la nuova sede della società FVG Energia, spazi multifunzionali, un museo dell’aviazione che onorerà la storica tradizione aeronautica del luogo, e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un’iniziativa che ambisce a creare un equilibrio tra sviluppo tecnologico e rispetto per l’ambiente, contribuendo in maniera significativa alla crescita sostenibile dell’intero territorio udinese.