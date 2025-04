Alessandro Germinelli aveva 39 anni e viveva a Pertegada.

E’ Alessandro Germinelli, 39 anni residente a Pertegada di Latisana, la vittima dell’incidente tra due moto avvenuto questo pomeriggio lungo la strada regionale 251 tra Longarone ed Erto e Casso, in prossimità della diga del Vajont. Nello scontro è rimasto ferito anche un giovane di 23 anni, originario di Lignano.

Secondo una prima ricostruzione, i due centauri stavano percorrendo la SR251 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Longarone, avrebbero perso il controllo dei mezzi finendo contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo. Germinelli ha perso la vita sul colpo, mentre il giovane ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Al momento, non si esclude che lo scontro sia avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma saranno gli accertamenti dei militari a chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Le autorità stanno procedendo con i rilievi tecnici e l’acquisizione di eventuali testimonianze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Belluno, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, rimuovendo detriti e trattando le chiazze di olio e carburante con appositi assorbenti. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, provocando disagi al traffico fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.