Svolta digitale a Campoformido con l’arrivo della fibra ultraveloce

Fibra ultraveloce in arrivo per 2.800 case di Campoformido.

Campoformido si prepara a un salto tecnologico con l’arrivo della fibra ultraveloce e grazie al progetto promosso da FiberCop, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Circa 2.800 unità immobiliari saranno raggiunte da una nuova rete FTTH (Fiber To The Home) capace di offrire connessioni fino a 2,5 Gigabit al secondo. L’intervento, interamente finanziato da FiberCop, inizierà a maggio 2025 e si concluderà entro l’anno, interessando inizialmente Basaldella e Villa Primavera, per poi estendersi a Campoformido e Bressa.

Il sindaco Massimiliano Petri ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera per famiglie, imprese e servizi pubblici. FiberCop, rappresentata da Luca Zara, ha ribadito il valore della nuova infrastruttura per lo sviluppo di smart city, telemedicina e lavoro da remoto. I lavori saranno coordinati con altri interventi comunali per ridurre i disagi e utilizzeranno tecniche innovative come la “microtrincea”, che limita l’impatto sulla viabilità.

Al termine dei lavori, la rete sarà accessibile a tutti gli operatori telefonici, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di servizi internet. L’amministrazione seguirà da vicino ogni fase del progetto, assicurando informazione continua ai residenti.