Da 50 anni parroco del paese: a don Bellini la cittadinanza onoraria di Amaro

Il Consiglio Comunale di Amaro conferirà la cittadinanza onoraria a don Gianpietro Bellini, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua attività pastorale nella comunità. La cerimonia si terrà nella sala consiliare del Municipio sabato 5 ottobre alle 17.

Il sacerdote, quindi, festeggerà questo importante traguardo insieme alla popolazione: alle 17.50, al termine della cerimonia ufficiale, la Banda di Sutrio accompagnerà in corteo don Bellini verso la chiesa di San Nicolò dove, alle 18.30, si terrà la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Udine monsignor. Riccardo Lamba. Durante la celebrazione, sono previsti interventi e saluti delle autorità, testimonianze e ricordi di questo cammino lungo cinquant’anni.

Don Bellini è parroco di Amaro dal 1974: il suo servizio pastorale è stato profondamente segnato dal sisma del ’76, frangente in cui si è occupato della ricostruzione materiale (chiese e scuole) e spirituale della comunità favorendo anche l’avvio, da parte dell’Amministrazione comunale, di iniziative di solidarietà e scambi. Ha saputo coinvolgere associazioni e gruppi locali, promuovere iniziative di animazione per tutte le età, divenendo un punto di riferimento per tutta la Comunità.