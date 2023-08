L’uomo era già stato multato a luglio per guida senza patente.

Era già stato fermato a luglio, e beccato alla guida senza avere la patente, ma il giovane in questione è recidivo ed è stato fermato per la seconda volta sabato scorso, ancora una volta sprovvisto del documento.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro, infatti, nella tarda serata del 26 agosto ha controllato il conducente di un’autovettura, nei pressi del casello autostradale. Gli agenti alla richiesta dei documenti si sono subito accorti di un forte alito alcolico.

Sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato positivo con dei valori intorno a 1 g/l. Dopo varie ricerche il giovane non è stato in grado nemmeno di esibire la patente di guida, e svolti gli opportuni accertamenti ne è risultato totalmente sprovvisto, e recidivo, in quanto nello scorso mese di luglio era già stato contravvenzionato per la guida senza patente. Al conducente è quindi stata elevata una sanzione amministrativa di 5.100 euro oltre alla denuncia per guida in stato di abbrezza.