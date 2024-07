La tappa di Miss Mondo Carnia a Forni Avoltri: ecco le premiate.

La suggestiva Piazza Municipio di Forni Avoltri ha fatto da sfondo alla seconda tappa del tour di Miss Mondo Carnia, un evento che ha unito eleganza, spettacolo e impegno sociale.

Organizzata dall’agenzia Mecforyou in collaborazione con il Comune di Forni Avoltri e la Pro Loco, la serata ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il sindaco Fulvio Sluga. Le aspiranti miss hanno incantato il pubblico con la loro bellezza e charme. La serata è stata arricchita dalla performance della cantante Pamela e dall’intervento di Giuseppe Montello, ex atleta e allenatore regionale di biathlon, che ha condiviso la sua esperienza olimpica e sottolineato l’importanza dello sport per i giovani.

Le concorrenti hanno sfilato in abiti eleganti, body e abiti di diverse attività commerciali locali. La corona di questa tappa è stata conquistata dal Aurora di Sagrado, che insieme alle finaliste regionali Martina di Sistiana “Miss Caroli Hotels”, Aurora di Tarcento “Miss Gil Cagnè” e Veronica di San Daniele del Friuli “Miss web by Agricola”, proseguirà il suo cammino verso la finale regionale. Sono state inoltre premiate Costanza di Forni Avoltri “Miss Forni Avoltri” e Lamia di Paularo “Miss Pro Forni Avoltri”. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a Emily di Tavagnacco e Federica di Cervignano del Friuli “Miss Mecforyou”.

Madrina d’eccezione della serata è stata Sara Adami, “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2023”. Miss Mondo FVG non è solo un concorso di bellezza, ma un connubio di moda, spettacolo e impegno sociale. Oltre a valorizzare le splendide città e il ricco territorio del Friuli Venezia Giulia, ogni tappa offre un viaggio nella storia e nelle tradizioni locali. Il tour di Miss Mondo Carnia proseguirà con le prossime tappe: il 20 luglio a Forni di Sopra e la prima finale regionale a Paularo il 3 agosto.