Incendio all’Upim di Fiume Veneto: evacuato il centro commerciale

Incendio questo pomeriggio nel centro commerciale di Fiume Veneto.

Pomeriggio di paura al Centro Commerciale Gran Fiume, quando un improvviso incendio ha scosso la tranquillità dei presenti. Prima all’interno del negozio Upim, seguita immediatamente da un denso fumo che ha iniziato a invadere i locali.

L’allarme è scattato immediatamente, provocando una rapida reazione tra i presenti. Dipendenti e clienti,, si sono precipitati verso le uscite di sicurezza. La prontezza del personale di sicurezza del centro ha contribuito a mantenere un certo ordine durante l’evacuazione, evitando situazioni di panico.

Sul posto sono accorse tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno subito proceduto a evacuare l’intero edificio per garantire la sicurezza di tutti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre i pompieri lavorano per domare le fiamme e bonificare l’area colpita.

Oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e avviare le prime indagini sulle cause dell’incendio. Al momento, non si registrano feriti.