Due gli interventi che hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso

Nel primo pomeriggio, due richieste di soccorso al numero unico regionale 112 hanno visto l’attivazione delle stazioni del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e di Maniago e dell’elisoccorso regionale.

Il primo infortunio si è verificato all’arrivo della seggiovia del Varmost, a Forni di Sopra. Una donna è caduta, procurandosi un trauma cranico. Negli impianti lavora un tecnico Cnsas, che ha provveduto a coordinare le operazioni di soccorso. La donna è stata presa in carico dall’elisoccorso regionale e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Una persona si è sentita male sulla spiaggetta del Curnila in riva al Torrente Arzino, a Vito d’Asio. Anche in questo caso è stato l’elicottero a risolvere la missione, conclusa con il ricovero in ospedale.