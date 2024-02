Nuovi investimenti per il polo polo sciistico di Forni di Sopra – Sauris.

“Per il polo sciistico di Forni di Sopra – Sauris la Regione ha previsto un piano triennale di investimenti (2024-26) per oltre 8,5 milioni di euro, che sommati agli 11,2 milioni destinati nella scorsa legislatura porta a quasi 20 milioni il totale degli stanziamenti. Interventi importanti sono previsti per la sistemazione delle piste, degli impianti e dei servizi ad essi collegati, tutti finalizzati a uno sviluppo complessivo del polo nell’arco dell’intero anno in un’ottica di destagionalizzazione. Crediamo molto nelle potenzialità delle nostre località turistiche montane anche oltre i mesi invernali e il nostro impegno per aumentare la loro attrattività proseguirà in questa direzione“.

È quanto ha sostenuto l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, che oggi a Forni di Sopra ha incontrato i rappresentanti istituzionali e i portatori di interesse del territorio e presentato il piano di investimenti programmati per il polo sciistico di Forni di Sopra e Sauris. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e i sindaci di Forni di Sopra e Sauris Marco Lenna e Alessandro Colle.

Soffermandosi sui dati relativi alle presenze turistiche stagionali, Bini ha osservato come negli ultimi 5 anni il polo di Forni di Sopra e Sauris abbia registrato una crescita media delle presenze del 13,2% e che il trend del 2023/24 sia “in linea con l’annata record precedente, nonostante il meteo poco favorevole in particolare durante i fine settimana dell’Epifania e di Carnevale. Importanti, a tal proposito, sono stati gli investimenti attuati negli ultimi anni per gli impianti innevamento, in grado di garantire la percorribilità delle piste in ogni condizione atmosferica. Confidiamo – ha aggiunto l’assessore – nelle abbondanti nevicate di questi giorni per un buon finale di stagione”.

I nuovi investimenti.

Un momento della conferenza stampa nella sala consiliare a Forni di Sopra

Tra i principali investimenti sostenuti dalla Regione sulle due località per il 2024 (pari a 5.406.775 euro), risaltano per Forni di Sopra gli interventi sulle piste Davost (1.050.000 euro per la realizzazione di una nuova sala pompe e per l’ammodernamento tecnologico della pista) e Varmost (850.000 euro per la ristrutturazione del self service), mentre per Sauris sono previsti interventi che interessano l’edificio polifunzionale (373.000 euro) e il sistema di prevenzione delle valanghe (540.000 euro).

Per il 2025 saranno invece stanziati 3.165.000 euro, di cui 1.450.000 euro per la sistemazione dell’area di arrivo della pista turistica Varmost.