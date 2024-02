Incidente sulla ex provinciale, l’auto chiama in automatico i soccorsi

L’incidente questo pomeriggio a San Giorgio della Richinvelda.

Incidente questo pomeriggio lungo la ex provinciale 6 a San Giorgio della Richinvelda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due vetture e, a seguito dell’impatto, una delle due è finita fuoristrada in un campo.

Il sistema automatico di rilevamento di incidenti di una delle vetture coinvolte ha lanciato l’allarme che ha raggiunto la centrale di Varese. La segnalazione è giunta quindi in Friuli Venezia Giulia gestita dalla centrali regionali.

Sul posto, gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Spilimbergo, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il bilancio è di una persona ferita che è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e quindi trasportata all’ospedale di Spilimbergo con le ferite non gravi.