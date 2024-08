Tutti i concerti previsti per Friuli Doc 2024.

Udine si prepara a celebrare la trentesima edizione di Friuli Doc portando nelle piazze quattro giorni di grande musica, con più di 250 artisti e 65 concerti e dedicando uno spazio anche ai giovani talenti friulani.

In Castello si esibiranno Shari, Bornajeans e Gap’s Orchestra. Ad affiancarli nel programma anche nomi celebri della regione come Sdrindule, Doro Gjat e l’immancabile Mezza Sporca Dozzina, ma anche una selezione di giovani musicisti locali per un Friuli Doc che mai come quest’anno sarà all’insegna della musica.

La trentesima edizione di Friuli Doc si appresta a diventare la più musicale di sempre. In occasione di questo importante traguardo, a fianco alla programmazione del tradizionale palco di Piazza Libertà che ospiterà gli eventi principali, l’amministrazione comunale ha voluto allestire una serie di palchi “minori” con una programmazione dedicata realizzata in collaborazione con Groove Factory che porterà la musica in ogni angolo del centro storico, aumentando ancora di più il clima di festa e allegria.

Tanti artisti, più di 250 tra cantanti, musicisti, dj e ballerini, per un totale di 65 appuntamenti che animeranno le piazze su cui si snoda la mappa della più importante manifestazione dedicata all’enogastronomia della regione. Ai palchi allestiti sul piazzale del Castello, in piazza Venerio, in Largo Ospedale Vecchio e in piazza XX settembre, tutti luoghi dove tradizionalmente si concentrano le eccellenze enogastronomiche che Friuli Doc mette in mostra, si aggiunge anche Piazzetta Marconi, che sarà animata, in tutte e quattro le serate, dall’intrattenimento musicale di Radio Company e Radio Wow, sponsor tecnici della manifestazione. Piazza Duomo e piazza Garibaldi non saranno tuttavia da meno, e anzi diventeranno teatro di una serie di spettacoli di musica itinerante.

“Friuli Doc mai come quest’anno sarà sinonimo di festa e divertimento per tutti. Per la trentesima edizione della manifestazione abbiamo compiuto uno sforzo extra per allestire un cartellone musicale molto ricco, che facesse da cornice ideale. Grazie a un grande lavoro di squadra, con ben sei location diverse, siamo sicuri che tutti i gusti musicali saranno soddisfatti e che la città potrà ospitare una grande festa collettiva”, commenta il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Alessandro Venanzi.

“In particolare sul piazzale del Castello – chiosa il vicesindaco – lavorando con Officine Giovani, abbiamo voluto mettere a disposizione un palco prestigioso per i giovani della nostra regione, che potranno mostrare quello di cui sono capaci. Del resto, anche loro sono nostre eccellenze”.

Gli artisti del calendario di Friuli Doc suoneranno ogni giorno, a partire dal pomeriggio fino al termine dell’orario previsto dal regolamento: giovedì fino a mezzanotte, venerdì e sabato fino all’una di notte e domenica di nuovo fino a mezzanotte.

Sui palchi sparsi per tutto il centro storico saliranno nomi noti sul panorama musicale nazionale come Shari, già portabandiera del Friuli sul palco di Sanremo soltanto un anno fa, nel 2023, Bornajeans, protagonista dell’edizione 2022 di X Factor e il progetto one man band di Gaps’s Orchestra.

La musica di Friuli Doc spazierà però dai generi emergenti, grazie alle esibizioni degli 8 gruppi selezionati in collaborazione con Officine Giovani, alle cover band che porteranno Friuli Doc nella grande musica degli anni ’60, ’70 e ’80, ma coinvolgerà anche una serie di tribute band, gruppi di musica folk tradizionale, brass band itineranti, nonché, dulcis in fundo, alcuni nomi della musica popolare celebri su tutto il territorio regionale come Sdrindule e la Mezza Sporca Dozzina e del rap come Doro Gjat.

Ecco tutto il programma: