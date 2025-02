Trofeo Biberon da record, quasi 700 piccoli sciatori a Forni di Sopra

Il trofeo Biberon a Forni di Sopra tra sci alpino e sci nordico.

E’ stata una giornata da record per la 41° edizione del Trofeo Biberon. Sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra si è svolto lo slalom gigante che ha visto alla partenza 570 piccoli sciatori, provenienti da tutta Italia e dall’estero per una presenza di quasi 50 sci club. Parallelamente alla gara di sci alpino, a pochi metri distanza 87 giovani fondisti hanno preso parte alla divertente gimkana cross.

Grazie ad una macchina organizzativa collaudata, con il team dello SCI CLUB 70 supportato dai tecnici di Promoturismofvg, le competizioni si sono svolte senza problemi e con l’entusiasmo che caratterizza il “Biberon” con l’aggiunta dell’ottimo lavoro realizzato dalle due giurie di gara.

I premiati.

Nello slalom gigante i migliori assoluti per categoria sono stati Matilde Pugliese (SCI CLUB 70) e Alfonso Tramontano (Gran Sasso Ski Team) nei Superbaby mentre nei Baby, la croata Mara Brajkovic e Ludovico Cimolai dello SCI CLUB Pordenone. Nei Cuccioli, Sveva Dattoli del team trentino Falconeri Ski e Elias Magoni dello sci club altoatesino ASV Ridanna.

Nella gara dello sci nordico, la gimkana cross, tra i superbaby hanno primeggiato, sempre nella classifica dei migliori assoluti, Sofia Moroldo e Samuele Molmenti (SCI CLUB Panorama). Nei Baby, Emili Clerici e Simone Lenisa, ambedue della SS Fornese. Tra i Cuccioli, Annalisa Clerici (SS Fornese) e Gabriele Dereani (US Aldo Moro). Nella classifica “Società” vittorie per la SS Fornese (sci nordico) e lo SCI CLUB 70 (sci alpino).

Il Trofeo Biberon 2025, per il quarto anno consecutivo, ha aperto le “ENERGIA PURA KIDS SERIES”, il format di gare dell’alpino che include le categorie “Cuccioli”, il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell’arco dell’intera stagione e non sulla singola gara. Il secondo focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura attraverso messaggi sfidanti ma concreti: formazione, inclusione, integrazione, consapevolezza, sostenibilità.