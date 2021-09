L’ex latteria di Vinaio di Lauco trasformata in atelier d’arte.

Una vita dedicata ai più piccoli e che ancora oggi riesce ad incantare con le sue illustrazioni note in tutto il mondo. Lui è Herve Tullet, artista francese che ha scelto Vinaio, in provincia di Udine, per dare la possibilità di creare e realizzare opere proprio al suo pubblico preferito. Così nasce il progetto “Terre d’Incanti“, che vede la collaborazione tra Tullet e il Centro Zaffira, insieme al Comune di Lauco e a Fondazione Pietro Pittini.

La location è suggestiva, perché si tratta dell’ex latteria nella frazione di Vinaio, comune di Lauco. Nella struttura che si sviluppa su tre piani, il Centro Zaffiria ha allestito un laboratorio artigianale in cui produrre opere artistiche per le comunità della montagna e per i suoi più giovani abitanti. L’ex-latteria ospita anche la Galleria con mostre temporanee realizzate dall’artista: si possono trovare le opere proprie di Tullet e quelle nate negli atelier grazie alla produzione artistica collettiva dei partecipanti.

Il progetto.

Nell’ex-latteria sono le famiglie e la loro creatività le protagoniste del progetto permanente “Terre d’Incanti”. Mostre, prodotti editoriali, installazioni, video, performance e giochi sono le attività che vengono proposte sotto la guida di Tullet. I partecipanti hanno tutti ruolo attivo, nessuno escluso.

Gli atelier per famiglie sono realizzati nell’ambito di “E se diventi farfalla, Genitori ad alta quota” , progetto multiregionale selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e che coinvolge nove regioni italiane, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata e Toscana, le quali hanno deciso di sperimentare come la creatività possa essere risorsa per combattere la povertà.

