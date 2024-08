Sabato 7 settembre, alle 12, l’inaugurazione della nuova piattaforma panoramica

E’ stata ultimata in questi giorni, nel territorio del comune di Lauco, la prima piattaforma panoramica dell’Alto Friuli e del Parco Intercomunale delle Colline Carniche. Il belvedere sorge nelle vicinanze del Rio Radima, in prossimità dell’arrivo della via ferrata Farine dal Gjaul, e si affaccia sull’abitato della vicina Villa Santina, sulla Val Tagliamento e parte della Val Degano, in un contesto paesaggistico di rara bellezza.

Il panorama delle cime montuose visibili dalla terrazza è spettacolare: lo sguardo, infatti, potrà spaziare tra pendii prativi, nel contesto storico di un’area archeologica e di strade percorribili a piedi e in bicicletta.

Sabato 7 settembre l’inaugurazione

La piattaforma sarà inaugurata sabato 7 settembre, alle 12, alla presenza di esponenti della Regione, di vari ospiti e della cittadinanza, invitati dal Comune di Lauco a partecipare all’evento, che si svolge in concomitanza con la 21esima edizione della corsa CronoRadime.

Inserita armonicamente nel paesaggio, la piattaforma panoramica di Lauco non è soltanto un belvedere, ma intende anche contribuire a sensibilizzare la popolazione e il turista sulla valorizzazione della montagna, rafforzando in modo sostenibile il senso di appartenenza dei cittadini e la responsabilità per la tutela di questo territorio unico e di rara bellezza, che appartiene a tutti.

L’amministrazione comunale è convinta si tratti di un investimento riuscito, che sarà sicuramente ben accolto da residenti e turisti. “La piattaforma – spiegano ancora dal Comune – permetterà di valorizzare ancora di più la storia, tra passato e futuro, del nostro territorio”.