Epifania di neve in Friuli: nevicate da Udine a Lignano Sabbiadoro

Nevica a Udine e sulla bassa friulana.

Un’Epifania dal sapore pienamente invernale quella vissuta in Friuli Venezia Giulia, dove nella giornata di martedì 6 gennaio la neve ha fatto la sua comparsa anche a bassa quota, imbiancando ampie porzioni del territorio regionale. Un evento non scontato, soprattutto dopo stagioni spesso caratterizzate da inverni miti, che ha restituito un’atmosfera quasi d’altri tempi.

Le nevicate, in prevalenza deboli ma diffuse a macchia di leopardo, hanno interessato la pianura friulana e le zone orientali. Fiocchi segnalati a Udine e nei comuni limitrofi, ma anche a San Giorgio di Nogaro, Aquileia, Manzano, Cividale del Friuli, Torviscosa e Porpetto. La sorpresa più suggestiva è arrivata dalla costa: qualche fiocco ha fatto capolino persino a Lignano Sabbiadoro, complice l’aria fredda spinta dai venti nord-orientali.

Per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio, le previsioni indicano nella notte e fino al mattino un cielo da nuvoloso a coperto, con un clima ancora molto freddo: le temperature minime scenderanno fino a -3 °C in pianura, con valori ben al di sotto dello zero anche in quota. Dal pomeriggio è attesa una graduale diminuzione della nuvolosità, a partire dai settori occidentali della regione. Sulla costa la Bora soffierà ancora da moderata a sostenuta, con raffiche forti a Trieste soprattutto nella prima parte della giornata, prima di un progressivo attenuarsi.

