Terzo posto a livello nazione per la Carnia nella classifica stilata da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave

Consegnati i premi Italia Destinazione Digitale, gli Oscar del turismo organizzati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience di Rimini.

Creato nel 2016, il premio è giunto alla sua nona edizione ed è rivolto alle regioni e alle destinazioni turistiche che hanno ottenuto le migliori performance online, distinguendosi per la percezione generale della loro offerta, con particolare attenzione alla qualità dell’ospitalità, dei servizi e dell’esperienza complessiva.

Carnia per la prima volta sul podio

Il Friuli Venezia Giulia? E’ rappresentato dalla Carnia, che sale per la prima volta sul podio, ottenendo la terza posizione nella classifica dedicata alle destinazioni con la migliore offerta enogastronomica.

La graduatoria si basa sui contenuti pubblicati online. In particolare, sono state esaminate 32 milioni di “tracce digitali”, permettendo il monitoraggio di 797 mila punti di interesse turistico, storico e culturale, insieme a strutture ricettive, affitti brevi, locali e ristoranti. Il periodo di riferimento va dall’1 settembre 2023 al 31 agosto 2024.

I risultati del premio Italia Destinazione Digitale 2024

Sono nove, complessivamente, i riconoscimenti assegnati. Il Veneto si aggiudica il primo premio per la migliore reputazione online, davanti a Basilicata e Trentino. Per l’enogastronomia, la Carnia è terza alle spalle di Ragusa (Sicilia) e del Trentino, stabilmente secondo.

Novità assoluta il premio Borgo più amato d’Italia tra le bandiere arancioni del Touring Club Italiano. Il primo posto va a Peccioli (Toscana), seguito da Ripatransone nelle Marche e, al terzo posto, Petralia Sottana in Sicilia.

Anche quest’anno sono stati assegnati il premio Destination Sustainability Index, andato per la seconda volta consecutiva al Trentino, e il premio Inclusivity Index, conferito alla Lombardia.

La destinazione preferita dagli italiani all’estero risulta la Comunidad Foral de Navarra, in Spagna, Paese premiato già nel 2023 con il secondo e terzo posto. Seguono Clare Island in Irlanda e Braga in Portogallo.

Il Parco della Maiella in Abruzzo è la destinazione più amata dagli stranieri, mentre il premio speciale Almawave Smart Destination va alla Puglia, per essersi distinta nella gestione innovativa, digitale e data-driven. Al Piemonte va invece il premio speciale Cashless Destination, per la destinazione che ha registrato il maggior utilizzo di transazioni elettroniche.

Il Report Tutti i dati d’Italia 2024

La cerimonia è accompagnata dalla presentazione esclusiva del Report Tutti i dati d’Italia 2024, indagine che ha l’obiettivo di misurare lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il 2023 e il 2024.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, i dati raccolti risultano in calo: dagli 876 mila punti di interesse, si passa a 797 mila di questa edizione. Anche le recensioni e i commenti online sono passati da 40 a 32 milioni. Un trend che, verosimilmente, riflette la flessione del turismo interno causato dalla minore disponibilità economica e dal forte aumento dei prezzi, soprattutto nelle strutture ricettive.

Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori che hanno passato le loro vacanze in Italia, i primi mercati – dopo gli italiani stessi – sono i turisti provenienti da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Gli stranieri, complessivamente, rappresentano il 58,2% dei visitatori, in aumento del 1,5% rispetto all’anno precedente. La soddisfazione media generale dei visitatori stranieri si conferma estremamente alta: 84/100.