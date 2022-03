I contatti per segnalare la disponibilità di alloggi.

L’amministrazione comunale di Paularo pronta a ricevere la disponibilità da parte dei privati cittadini per offrire alloggi per i profughi ucraini. “La situazione al confine sta diventando sempre più difficile e i numeri aumentano di giorno in giorno – spiega il sindaco Marco Clama – per cui dobbiamo farci trovare pronti ad accogliere il numero maggiore possibile di profughi in modo tempestivo, quando sarà il momento. Abbiamo deciso di aprire un nuovo indirizzo mail e un nuovo numero cellulare per tenere traccia di tutte le segnalazioni in modo efficace. Pertanto invito la popolazione a segnalare la disponibilità”.

I contatti a cui dare la propria disponibilità sono per gli alloggi (case, appartamenti ecc…) solamente ai seguenti indirizzi:numero per segnalazioni WhatsApp e SMS: 331 4623293indirizzo e-Mail: alloggi.ucraina@gmail.com. Nelle segnalazioni sarà richiesto di segnalare: nome e cognome del proponente, numero di posti letto disponibili e periodo disponibilità, eventuale possibilità di ospitare anziani e/o disabili,- Via e numero civico. “Abbiamo deciso di attivare questi canali per far fronte alle numerose segnalazioni ricevute in questi giorni e per poter tenere traccia del numero di posti letto potenzialmente disponibili in caso di arrivo di cittadini ucraini. Questo – conclude Clama – in attesa di avere direttive più certe per allestire anche eventuali centri di raccolta di beni, che speriamo di poter attivare nei prossimi giorni”.

