Colpo di coda dell’inverno, freddo e gelo in Fvg: arriva dalla Russia

Il freddo in Friuli Venezia Giulia.

Altro che primavera. La settimana che s’intravede davanti in Friuli Venezia Giulia sarà fatta di freddo e temperature sotto zero. Chiamiamolo colpo di coda dell’inverno se vogliamo o più semplicemente del blocco di aria fredda che sta giungendo dalla Russia. Si attendono temperature anche sotto i 4 gradi, che faranno ricordare a tanti i rigori del pieno inverno.

E non è nemmeno esclusa un’altra spruzzata di neve, attesa in montagna giovedì 10 marzo e qualche pioggia. Ma sarà soprattutto l’aria fredda a sferzare, con delle temperature che si preannunciano in tutto il Friuli Venezia Giulia sotto la media stagionale.

