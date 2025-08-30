Inaugurato Tal Stali, il ristoro agrituristico ndall’azienda agricola di Mario Dereani e della sua famiglia.

A Dierico di Paularo nasce Tal Stali, ristoro agrituristico nato dall’azienda agricola di Mario Dereani e della sua famiglia, che coniuga tradizione, innovazione e amore per la montagna friulana. All’evento era presente anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino un motore di sviluppo locale, capace di trasformare radici e passione in nuove opportunità per il Friuli Venezia Giulia.

“È un grande esempio delle potenzialità della nostra Carnia e della montagna del Friuli Venezia Giulia. Qui si vede come passione, radici e capacità di innovare possano diventare motore di sviluppo locale”, ha commentato l’assessore Zilli.

“Un’attività a conduzione familiare che racconta l’amore per la terra e il territorio, con prodotti alimentari ‘di casa’ che uniscono tradizione e innovazione: cosmetici realizzati con le lumache e tante altre specialità. La famiglia Dereani ci dimostra quanto la forza della comunità, l’impegno instancabile e l’attaccamento alle radici possano generare nuove opportunità per la montagna e per tutto il Friuli Venezia Giulia”, ha commentato Zilli.