Dal Chiampizzulon al Monte Pleros: un nuovo sentiero per scoprire la Carnia dall’alto

Un percorso dal Rifugio Chiampizzulon al Monte Pleros.

È stato completato il nuovo sentiero attrezzato che dal Rifugio Chiampizzulon sale fino alla vetta del Monte Pleros, offrendo un panorama unico sulla Carnia e sul Monte Coglians. Dotato di cavi metallici e punti di progressione, il tracciato si estende per quasi 700 metri di dislivello e sarà inaugurato nella primavera del 2026.

Un percorso sicuro e panoramico

Il sentiero è stato progettato per garantire sicurezza e accessibilità agli escursionisti esperti, permettendo di raggiungere la cima del Monte Pleros e ammirare ampie vedute della zona circostante. Grazie agli elementi di progressione installati, gli appassionati di montagna potranno vivere un’esperienza di trekking attrezzato senza rinunciare alla spettacolarità del paesaggio.

Collaborazione tra enti e finanziamenti

L’opera, dal costo di circa 70.000 euro, è stata finanziata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Rigolato, con il contributo del Comune di Prato Carnico e del Consorzio Boschi Carnici, che hanno autorizzato i tratti del sentiero che attraversano le loro proprietà. Il progetto porta la firma dell’ingegnera Carlotta Sadoch di San Vito di Cadore e rientra nel più ampio piano di valorizzazione dei Piani di Vas.

Il nuovo sentiero, infatti, si aggiunge ad altri interventi già realizzati nell’area, come la via ferrata che conduce alle Crete di Chiampizzulon e alle Cime Est e Intermedia, e alla riapertura dell’ex baita Cedrone. Nei prossimi mesi è prevista anche la riqualificazione del Rifugio Chiampizzulon, completando così un percorso di rilancio turistico e naturalistico della zona..