A Sauris salvata una mucca

L’equipaggio dell’elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è intervenuto, oggi pomeriggio, per il salvataggio di una mucca nel comune di Sauris, assieme al personale dei Vigili del Fuoco.



La mucca era caduta in un canale reso molto scivoloso dalla pioggia e stava continuando a scivolare verso il basso. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, l’equipaggio dell’elicottero della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia (decollato da Tolmezzo) è atterrato nel punto più vicino a quello della caduta dell’animale, allontanatosi da una casera. Dopo una breve attesa necessaria per operare in piena sicurezza (l’area era avvolta dalla nebbia), il velivolo è atterrato.

I Vigili del Fuoco hanno assicurato l’animale con un imbrago e quindi l’elicottero della Protezione Civile lo ha trasportato in volo alla casera, libero di tornare a pascolare. La collaborazione interforze è stata fondamentale per aiutare l’allevatore e salvaguardare l’attività di chi opera nella montagna del Fvg.