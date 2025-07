Torna la tradizionale festa dei gamberi di Remanzacco

Torna a Remanzacco la storica “Sagra dei gamberi e del forno rurale”, organizzata dalla Pro Loco Comune Remanzacco APS con il patrocinio del Comune e il contributo della Regione FVG. La 139^ edizione si terrà dal 19 al 21 luglio in Piazza dell’amicizia; protagonisti delle serate i gamberi preparati dai cuochi del ristorante “Alla Tavernetta”, accompagnati da bollicine. Ai chioschi si gusteranno frittelle, verdure pastellate, patatine fritte, birra e le ottime grigliate di carne del food truck “Mio spiedo”.

I festeggiamenti si aprono sabato alle ore 20 con la “Cena al chiar di Luna” e un dress-code (facoltativo) è ispirato al cinema: Woman in red & Man in black (per motivi organizzativi, per la cena occorre prenotarsi ai numeri 338.3847364 e 320.7032074). Ad allietare ad allietare la serata a base di crostacei “Gli amici della fisarmonica Fvg”. In caso di maltempo si mangerà al coperto nelle sale del ristorante. Ogni sera si balla con Alex B. Dj e i mitici anni 80 e 90, e con il complesso Area 70. Per i più piccoli sarà attiva un’area con giochi gonfiabili.

Dopo una battuta d’arresto per via del covid, la sagra dei gamberi – da quest’anno ribattezzata “festa” – propone una formula diversa “quale punto di partenza per future migliorie e modifiche organizzative”, commenta il presidente pro tempore dell’associazione, Antonio Morinelli. “Contiamo sulla partecipazione dei cittadini agli eventi organizzati della proloco, che si è attivata per tenere viva una tradizione e una festa paesana aggregante per la comunità”, aggiunge il sindaco Daniela Briz, invitando la popolazione a partecipare numerosa.